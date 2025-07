Sassuolo, prima offerta al Brøndby per Sebulonsen

Il Sassuolo ha presentato una prima offerta al Brøndby per il difensore norvegese Sebastian Sebulonsen

Il Sassuolo inizia a muoversi sul calciomercato in entrata. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, il primo acquisto dei neroverdi dopo il ritorno in Serie A potrebbe proprio essere Sebastian Sebulonsen, difensore norvegese del Brøndby.

Il nome del calciatore classe 2000 figura sui taccuini del Sassuolo come possibile sostituto di Toljan, che ha lasciato la squadra in questa sessione di mercato.

Al club danese è stata presentata una prima offerta. Si attende, ora, una risposta dalla Danimarca per capire se l’affare potrà andare in porto.