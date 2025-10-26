Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma, match valido per l’ottava giornata di Serie A.

Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo-Roma, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. I neroverdi arrivano al match con fiducia, forti di una serie positiva di tre partite (due vittorie e un pareggio) e soprattutto con la porta inviolata nelle ultime due uscite. La squadra di Grosso vuole confermare la propria solidità anche contro un’avversaria di livello superiore, dopo aver raccolto più punti rispetto a tutte le ultime tre stagioni a questo punto del campionato.

La Roma, invece, è chiamata a rialzarsi dopo un periodo in calo. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare — compresa quella in Europa League contro il Viktoria Plzeň — hanno rallentato l’effetto Gasperini, ma i giallorossi restano una delle squadre più pericolose del campionato. Lontano dall’Olimpico, poi, la Roma vanta un rendimento impressionante: nel 2025 nessuno in Europa ha fatto meglio per punti conquistati in trasferta.

I precedenti sorridono ai giallorossi, con soli due successi neroverdi in 22 confronti di Serie A. Tuttavia, il Sassuolo spera di invertire la tradizione negativa e confermare il suo buon momento.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori: le formazioni di Sassuolo-Roma.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson, Soulé, Hermoso, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv e streaming

La partita tra Sassuolo e Roma, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15:00, si svolgerà al Mapei Stadium. La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN