Sassuolo-Pisa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Sassuolo e Pisa, in programma oggi 24 novembre alle ore 20:45

Reduci da una vittoria a testa, Sassuolo e Pisa chiudono il 12^ turno di Serie A. Oggi, 24 novembre alle ore 20:45, i neroverdi ospitano i toscani al Mapei Stadium.

Nella scorsa giornata di campionato i padroni di casa hanno battuto 0-3 l’Atalanta a Bergamo. La doppietta dell’eterno Domenico Berardi e la rete di Pinamonti hanno regalato 3 punti a Fabio Grosso. Attualmente il Sassuolo occupa la nona posizione in classifica, con 16 punti in 11 partite.

Il Pisa ha inanellato 5 risultati utili consecutivi. I nerazzurri non perdono dallo scorso 5 ottobre, (4-0 contro il Bologna). Da allora Nzola e compagni hanno raccolto 4 pareggi e una vittoria, arrivata nella scorsa giornata giornata contro la Cremonese per 1-0. Il Pisa occupa la diciassettesima posizione in classifica, con 9 punti in 11 gare.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Fali Candé; Ismaël Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Volpato, Cheddira, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pierini.

Terza titolarità in campionato per Fadera, che ha preso il posto di Laurienté.

PISA (4-4-2): Šemper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Idrissa Touré, Aebischer, Piccinini, Léris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Højholt, Meister, Buffon, Vural, Coppola, Moreo, Albiol, Denoon, Maucci, Bonfanti, Lorran.

Dove vedere la partita

Il match tra Sassuolo e Pisa, in programma lunedì 24 novembre alle ore 20:45 e valevole per il 12^ turno di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN previa abbonamento alla piattaforma.