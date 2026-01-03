Sassuolo-Parma, le formazioni ufficiali

Il Sassuolo ospita il Parma al Mapei Stadium. Ecco le formazioni ufficiali della gara valevole per la 18^ giornata di Serie A

Il Sassuolo per tornare a vincere, il Parma per bissare l’ultimo successo in campionato. Oggi, 3 gennaio alle ore 15:00, al Mapei Stadium i neroverdi ospitano la formazione di Carlos Cuesta in uno dei derby dell’Emilia-Romagna.

Il Sassuolo ha concluso il 2025 con un pareggio per 1-1 contro il Bologna. La rete di Muharemovic ha pareggiato l’iniziale vantaggio dei rossoblù con gol di Fabbian. La squadra allenata da Fabio Grosso non vince dallo scorso 6 dicembre, quando i neroverdi hanno battuto 3-1 la Fiorentina.

Il 2025 del Parma si è concluso con un successo per 1-0 contro la Fiorentina. La rete di Sørensen è basata ai ducali per battere i viola al Tardini. Nelle ultime 5 giornate di Serie A il Parma ha ottenuto 9 punti, con 3 vittorie e 2 sconfitte.

Con una vittoria il Sassuolo allungherebbe sui prossimi avversari, al momento distanti 5 punti. I neroverdi occupano il nono posto in classifica, con 22 punti. Il Parma, invece, è quindicesimo, con 17 punti in 16 gare.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Koné

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen;Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estèvez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Britschigi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali

Dove vedere la partita

La sfida tra Sassuolo e Parma, valevole per il 18^ turno di Serie A, andrà in scena oggi 3 dicembre alle ore 15:00. Sarà possibile seguire in diretta la sfida tramite l’app Dazn, previa abbonamento, su smart tv e dispositivi mobile.