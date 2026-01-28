Questo sito contribuisce all'audience di

Sassuolo, in chiusura l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina

Gianluca Di Marzio 28 Gennaio 2026
In chiusura l'arrivo di Nzola al Sassuolo
M’Bala Nzola (IMAGO)

Il Sassuolo sta chiudendo per M’bala Nzola della Fiorentina: il giocatore dovrebbe arrivare domani in città per le visite mediche

Si è sbloccata la trattativa tra FiorentinaSassuolo per il passaggio in neroverde di M’Bala Nzola.

L’attaccante angolano dovrebbe arrivare infatti domani, giovedì 29 gennaio, in città per sostenere le visite mediche e successivamente firmare con il nuovo club.

In questi primi 6 mesi in prestito al PisaNzola sostituirà Walid Cheddira, trasferitosi al Lecce.

 