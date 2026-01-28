Sassuolo, in chiusura l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina
Il Sassuolo sta chiudendo per M’bala Nzola della Fiorentina: il giocatore dovrebbe arrivare domani in città per le visite mediche
Si è sbloccata la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per il passaggio in neroverde di M’Bala Nzola.
L’attaccante angolano dovrebbe arrivare infatti domani, giovedì 29 gennaio, in città per sostenere le visite mediche e successivamente firmare con il nuovo club.
In questi primi 6 mesi in prestito al Pisa, Nzola sostituirà Walid Cheddira, trasferitosi al Lecce.