Muharemović brilla: il Bournemouth fa sul serio, anche l’Inter osserva

Dal Bournemouth all’Inter: le squadre interessate a Muharemović

Tarik Muharemović è il nome del momento in casa Sassuolo. Dopo aver deciso la partita contro la Fiorentina con un gol e un assist, a Bologna ha segnato il gol dell’1-1, pareggiano la rete iniziale di Fabbian. A portarlo in neroverde è stato il direttore sportivo Francesco Palmieri, che lo ha preso dalla Juventus lasciando ai bianconeri il 50% sulla futura rivendita.

Le prestazioni di Muharemović nel campionato in corso stanno attirando l’interesse di diverse squadre, anche dalla Premier League. Il Bournemouth, infatti, si sta informando seriamente per giugno, quando perderà Senesi a parametro zero. Poi bisognerà capire le richieste del Sassuolo e se le Cherries procederanno, ma è un profilo molto apprezzato.

A legare Bournemouth e Sassuolo è l’ottimo rapporto tra Tiago Pinto e Carnevali, che ai tempi di Roma e Sassuolo hanno portato a termine diverse operazioni.

Il difensore classe 2003 piace anche all’Inter, che al tempo stesso sta dialogando con la Juventus per Davide Frattesi. E qui nasce l’intrigo di mercato: la Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a mettere sul piatto il suo 50% sulla rivendita di Muharemović per arrivare a Frattesi.