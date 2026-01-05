Sassuolo, tra Mazzocchi e Lazzari: il punto sulla fascia destra
L’anno del Sassuolo è iniziato con il pareggio interno contro il Parma, ma in attesa di affrontare la Juventus, i neroverdi si stanno concentrando sul calciomercato.
Per quanto riguarda la corsia di destra, il Sassuolo sta pensando a Pasquale Mazzocchi. Non solo il laterale del Napoli, perché si segnala anche l’interesse per Manuel Lazzari. Resta da capire se la Lazio lo lascerà partire.
L’ex SPAL classe ’93 ha disputato 12 partite nell’attuale Serie A, di cui 4 da titolare.
Pasquale Mazzocchi, invece, è sceso in campo contro l’Atalanta e la Lazio.