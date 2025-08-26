Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Matic: il comunicato

Nemanja Matic – IMAGO

Il Sassuolo ha annunciato l’arrivo a parametro zero di Matic

Un arrivo di esperienza per il Sassuolo, che nella mattinata di oggi – martedì 26 agosto – ha annunciato Nemanja Matic.

Confermata quindi la notizia anticipata una settimana fa: il serbo torna in Italia dopo l’esperienza con la Roma, e firma un contratto fino al 2026.

Il comunicato dei neroverdi recita: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali”.

“La sua carriera vanta numeri e trofei straordinari. Tra questi, 251 presenze in Premier League, 107 gare nelle competizioni UEFA europee 48 presenze con la nazionale serba e una serie di trofei di assoluto valore come 3 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega Inglese, 1 Campionato Portoghese, 3 Coppe di Lega Portoghesi e 1 Coppa di Slovacchia. Matić è stato nominato inoltre per due volte Calciatore Serbo dell’Anno.

Con un palmarès unico, il centrocampista serbo, è il calciatore più titolato mai approdato in neroverde. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Nemanja!“.