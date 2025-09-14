Le formazioni ufficiali della sfida di Serie A tra Sassuolo e Lazio, valida per la terza giornata di campionato

Il Sassuolo per la prima vittoria dal ritorno in Serie A, la Lazio per il secondo successo consecutivo. Oggi, 14 settembre alle ore 18:00, i ragazzi di Fabio Grosso e quelli di Maurizio Sarri si affrontano al Mapei Stadium nel terzo turno di Serie A.

I padroni di casa sono reduci da due sconfitte contro Napoli e Cremonese. Il Sassuolo vuole sfruttare il fattore casa per non perdere la terza partita consecutiva e rialzarsi dopo la pausa nazionali.

La Lazio vuole inanellare il secondo successo consecutivo. I biancocelesti hanno vinto la scorsa giornata di Serie A battendo 4-0 l’Hellas Verona. All’Olimpico i ragazzi di Sarri si sono imposti sui gialloblù grazie ai gol di Dia, Castellanos, Zaccagni e Guendouzi.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida di campionato al Mapei Stadium.

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Vranckx; Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vedere Sassuolo-Lazio in TV e streaming

La partita tra Sassuolo e Lazio, in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00, sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN, previa abbonamento. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su Sky e sull’app NOW.