Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Juventus, match valevole per la 19ª giornata di Serie A
Tutto pronto per il calcio d’inizio di Sassuolo-Juventus: in palio tre punti fondamentali in chiave classifica.
Padroni di casa che arrivano al match in un buon momento di forma, dopo aver guadagnato una serie di risultati utili consecutivi. La squadra di Grosso si piazza attualmente al decimo posto in classifica.
Bianconeri invece chiamati a reagire dopo lo stop casalingo rimediato per mano del Lecce, con i giallorossi che hanno condannato la squadra di Spalletti al pareggio.
Di seguito ecco le scelte di Fabio Grosso e Luciano Spalletti nelle formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus
SASSUOLO (4-3-2-1): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Iannoni, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: in attesa
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Mckennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz, David. Allenatore: Luciano Spalletti
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelè.
Dove vedere Sassuolo-Juventus
Il match della 19ª giornata tra Sassuolo e Juventus in programma oggi, martedì 6 gennaio alle 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.