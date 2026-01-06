Prima della partita contro la Juventus, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato dei neroverdi

“Abbiamo avuto richieste, ma a gennaio non andremo a cedere ma a rinforzare che non è facile“: esordisce così Giovanni Carnevali, parlando della situazione di Tarik Muharemovic prima della gara contro la Juventus.

L’amministratore delegato del Sassuolo ha infatti commentato il futuro del difensore a DAZN, spiegando le intenzioni per il mercato invernale: “Abbiamo avuto contatti con più club. Ha un valore alto, lo ha dimostrato lui. L’asticella è alta. Credo che giocare partite di questo livello è il massimo che si può avere per squadre come il Sassuolo, che ha sempre l’ambizione di migliorare“.

Carnevali ha poi proseguito parlando proprio del match contro la Juventus: “Ci confrontiamo con una squadra che lotta per il titolo italiano. Se il risultato sarà positivo, potremo avere una visione diversa del nostro campionato“.

L’ad neroverde si è poi soffermato sulle condizioni di Berardi ed è tornato sui movimenti di mercato imminenti: ecco le sue parole.

Sassuolo, le parole di Carnevali

Sul numero 10 del Sassuolo, Carnevali ha commentato: “Penso che tornerà tra una decina di giorni, quando tornerà anche Volpato“.

Ha concluso ribadendo la linea di mercato, concentrandosi su quello in uscita: “La politica della società è di andare sui giovani. Il mercato di gennaio è solo di riparazione, ma ripeto non andremo a cedere“.