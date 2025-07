Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Ismaël Koné dal Marsiglia

Ufficiale l’arrivo al Sassuolo di Ismaël Koné

Colpo neroverde: il Sassuolo è pronto ad accogliere in squadra Ismaël Koné, centrocampista canadese classe 2002 ormai ex Marsiglia e che nella passata stagione ha vestito la maglia del Rennes in prestito.

Quello del Sassuolo è un vero e proprio colpo di questo calciomercato estivo, che testimonia ancora una volta in grande lavoro svolto dal ds Francesco Palmieri che ha così anticipato la concorrenza in Europa che c’era per il giocatore. Sul talento canadese c’è stato anche l’interesse della Roma.

Koné passa dunque al Sassuolo con la formula del prestito oneroso da 2.5 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 10. Il Marsiglia avrà anche una percentuale sulla futura rivendita.

Come si legge nel comunicato ufficiale neroverde, “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Ismaël Koné (centrocampista, 2002)”.