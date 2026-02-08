Sassuolo-Inter, annullato un gol ai neroverdi: il motivo
Annullato il gol del momentaneo 1-2 del Sassuolo nella sfida contro l’Inter: Laurienté si trovava in posizione di fuorigioco
Una gioia durante neanche un minuto per il Sassuolo, quella conseguente al gol di Thorstvedt che era valso l’1-2 momentaneo nella sfida contro l’Inter.
I neroverdi erano riusciti ad accorciare le distanze dalla capolista poco prima dell’intervallo grazie a una rete del centrocampista norvegese, ma dopo un breve check del VAR l’arbitro Chiffi ha annullato il gol a causa di un fuorigioco di Laurienté.
Il risultato, così, è rimasto sullo 0-2 fino all’intervallo: decisive le reti di Bisseck prima e Thuram – tornato al gol dopo quasi un mese – dopo.