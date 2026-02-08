Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, match valido per la 24ª giornata di Serie A: le scelte di Grosso e Chivu
Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo-Inter, match che apre una giornata potenzialmente decisiva nella corsa al vertice della Serie A.
I nerazzurri hanno l’occasione di allungare momentaneamente in testa alla classifica, ma si trovano di fronte una delle avversarie che più spesso li ha messi in difficoltà negli ultimi anni.
I neroverdi, reduci da un buon momento di forma, cercano continuità e un risultato di prestigio, mentre l’Inter vuole confermare la propria solidità anche lontano da San Siro.
Prima del fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Satalino, Zacchim Volpato, Nzola, Boloca, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Kamate, Cocchi, Esposito.
Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming
La partita tra Sassuolo e Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 8 febbraio alle 18:00 al Mapei Stadium. La gara potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN e in TV su Sky Sport.