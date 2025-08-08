Sassuolo, visite in corso per Idzes e Candé: poi le firme e l’ufficialità

Jay Idzes e Fali Candé (credits: Venezia FC)

In casa Sassuolo è il giorno di Idzes e Candé: i due difensori stanno svolgendo le visite mediche, prima di firmare i contratti

Il Sassuolo continua a lavorare sul mercato per costruire una rosa già pronta per la Serie A, dopo la promozione arrivata senza troppi problemi nella scorsa stagione.

I neroverdi hanno fin qui ufficializzato gli arrivi di Fadera, Walukiewicz e Koné, ma non si sono fermati qui: nelle ultime ore è infatti stata chiusa la doppia operazione con il Venezia che porterà Idzes e Candé in Emilia Romagna per un totale di 11 milioni di euro.

I due difensori, che nella scorsa stagione hanno giocato proprio con i lagunari nel massimo campionato, hanno iniziato a svolgere le visite mediche nella mattinata di oggi, venerdì 8 agosto, e dopodiché metteranno le proprie firme sui contratti.

A quel punto potranno unirsi alla rosa guidata da Fabio Grosso.