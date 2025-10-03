Fabio Grosso, allenatore Sassuolo (Imago)

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, al termine della partita vinta contro il Verona

Ancora una vittoria per il Sassuolo, che dopo il successo contro l’Udinese dello scorso weekend ha battuto oggi il Verona con il risultato di 0-1.

Un gran momento di forma per i neroverdi, che si sono portati così a 9 punti e possono approcciare la sosta per le nazionali con il sorriso.

Al termine del match, l’allenatore degli emiliani Fabio Grosso ha commentato la prestazione dei propri ragazzi ai microfoni di Sky Sport.

“Questa era una partita molto difficile per noi, so quanto è complicato fare una gara così qui. Siamo stati bravi a proporre, abbiamo creato occasioni e poi sbloccando la partita siamo stati bravi a resistere. Grande gioia per questa gara, diamo meriti anche all’avversario che sicuramente ci ha creato delle difficoltà”.

Fabio Grosso (Imago)

Sassuolo, le parole di Grosso

Grosso ha poi proseguito: “Per me era una partita difficilissima, questa squadra nelle ultime gare ha messo in difficoltà diversi avversari. Portare punteggio pieno è stata una gioia grande, abbiamo tutti quanti esultato per quello”.

L’allenatore neroverde ha anche parlato di quelle che sono le ambizioni della squadra: “Noi all’interno dobbiamo avere i piedi saldi per terra, perché sappiamo che ci giocheremo la salvezza con altre 6/7 squadre. Il nostro obiettivo è molto chiaro sin dall’inizio, abbiamo cambiato tantissimo e abbiamo dei margini di miglioramento grandi che vogliamo cercare di colmarli con il lavoro quotidiano”.

E per concludere, sulle condizioni di Berardi: “Ha avuto un fastidio ieri e questa mattina, lui voleva esserci e anche io volevo ci fosse perché per noi è importantissimo, però non me la sono sentita di prendere dei rischi. Abbiamo fatto a meno di un giocatore determinante, però resto convinto che abbiamo diversi giocatori con qualità. Noi lo aspettiamo perché non ha niente di grave”.