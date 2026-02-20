Le parole di Fabio Grosso dopo la vittoria per 3-0 contro il Verona grazie al gol di Pinamonti e alla doppietta di Berardi.

Il Sassuolo porta a casa i tre punti con il Verona. Dopo una prima mezz’ora difficile i neroverdi riescono a sbloccare il match con la rete di Pinamonti, a chiudere poi la doppietta di Berardi che arriva a quota 129 gol in Serie A.

Al termine della sfida Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il match: “Mi è piaciuta tanto questa voglia di fare le gare molto uniti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità. Abbiamo una rosa variegata che ha tante potenzialità al suo interno, a volte vengono espresse e altre volte rimangono inespresse. C’è grande disponibilità e unione all’interno del gruppo. Non è mai facile e scontato e io ne vado fiero“.

Sui prossimi obiettivi ha commentato: “So quanto è stato difficile lo scorso anno mettere insieme i pezzi e fare cosa abbiamo fatto. Mi piace non cambiare sempre i punti di vista ma rimanere su quello che c’è. Vuol dire essere tanto ambiziosi e vedere cosa arriva, non dobbiamo fare calcoli. Ci piace stare con i piedi per terra e abbiamo l’ambizione di fare il massimo“.

Sui ragazzi che potrebbero raggiungere la Nazionale ha poi spiegato: “Abbiamo un bravo allenatore della Nazionale e ci fidiamo. Facciamo tutti quanti il tifo perché il nostro movimento merita di tornare su palcoscenici in cui manchiamo da un po’ di tempo. Tutti proveremo a spingere i nostri ragazzi a fare qualcosa di più”.

Sassuolo, la conferenza stampa di Grosso

L’allenatore dei neroverdi in conferenza stampa si è soffermato anche sulla preparazione in vista dei prossimi impegni: “Abbiamo dei giorni per recuperare perché ne abbiamo bisogno, poi dobbiamo rimetterci in carreggiata, quando non ti presenti al massimo poi te lo fanno notare. Ci prepareremo al massimo per affrontare l’Atalanta. La torta la stiamo preparando in maniera esemplare, poi vedremo se riusciremo a mettere la classica ciliegina“.

Grosso infine parla di Berardi, Laurienté e Pinamonti stasera decisivi tra gol e assist: “L’ho detto ai ragazzi all’inizio della partita, i giocatori offensivi riescono a mettere il timbro ma ho grandissima fiducia in quelli che hanno iniziato e anche in chi è arrivato dopo“.