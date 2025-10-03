Fabio Grosso, allenatore Sassuolo (Imago)

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona

Tutto pronto per l’inizio della 6ª giornata di Serie A, che si apre con la sfida tra Verona e Sassuolo al Bentegodi.

Partita molto interessante tra una squadra, il Verona, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, e di un’altra che invece il primo successo lo ha trovato lo scorso weekend.

A pochi minuti del calcio d’inizio Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi trattati, tra cui anche l’esclusione dal match di Mimmo Berardi.

Di seguito le sue parole.

Sassuolo, le parole di Grosso

Grosso ha innanzitutto motivato l’assenza di Berardi: “Perdiamo un giocatore importantissimo per noi, ha un problemino e mi auguro non sia niente di male. Abbiamo deciso di non prendere rischi, ma come dico sempre ho fiducia nei giocatori a disposizione”.

Sassuolo, Berardi (IMAGO)

Poi, sul Verona: “Ho visto una squadra che sta bene, hanno fatto partite vere contro squadre importanti. Dobbiamo essere bravi a provare a portare fuori le nostre doti, cercheremo di fare una grandissima prestazione”.

E infine, l’allenatore neroverde ha anche parlato di Volpato, a cui toccherà sostituire Berardi: “Ha le qualità per fare una partita seria, mi auguro lo possa fare oggi. È una bella opportunità per lui e per noi, che vogliamo ottenere un buon risultato”.