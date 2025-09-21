Sassuolo, Grosso: “Usciamo a testa alta. Rigore? Se l’arbitro avesse avuto un po’ di coraggio in più…”

Fabio Grosso, allenatore Sassuolo (Imago)

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, al termine della partita persa 2-1 contro l’Inter

Un ottimo Sassuolo si ferma a San Siro, venendo battuto 2-1 dall’Inter. I neroverdi hanno giocato a più riprese alla pari con la squadra di Chivu, ma non sono riusciti a ripetere quanto fatto contro la Lazio.

Tanti rimpianti ma anche grande orgoglio per Fabio Grosso, che ha commentato la prestazione dei propri ragazzi ai microfoni di Dazn.

“Siamo stati bravi, oggi non era facile. L’avversario era forte, complimenti ai ragazzi nonostante il risultato non ci gratifichi. Siamo ripartiti in un campionato diverso e molto complicato, con tanti ragazzi che ancora devono scoprirsi, abbiamo dei grandi margini di miglioramento. Dobbiamo e vogliamo crescere, continueremo a lavorare. Nel finale ci abbiamo creduto, usciamo dal campo a testa alta“.

“Noi siamo neopromossi, sappiamo quello che è il nostro obiettivo e abbiamo dei giocatori di qualità come le altre squadre. Cercheremo di crescere e migliorarci per lottare con le altre avversarie”.

Sassuolo, le parole di Grosso

L’allenatore neroverde ha anche elogiato Koné: “È un giocatore forte, di personalità. Abbiamo un centrocampo totalmente nuovo, ci stiamo iniziando a conoscere per capire quelle che sono le nostre qualità o i nostri difetti. Ci sono tante condizioni che ci devono tenere sempre in allerta e devono farci mantenere l’equilibrio giusto per giocarci le nostre carte in campionato. Dovremo stringere i denti quando troveremo avversari che ci metteranno alle corde”.

E infine, Grosso ha parlato del possibile rigore richiesto dalla propria squadra: “Se nel finale l’arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più ci sarebbe potuto essere qualcosina in area. Avremmo dovuto cercarlo meglio con un po’ più di furbizia, dobbiamo migliorare anche in questo”.