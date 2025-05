Sassuolo, Carnevali: “Se vuoi una squadra per la A, non puoi rinunciare a Laurienté e Berardi”

Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a due settimane dall’inizio del calciomercato

Il Sassuolo ha concluso la propria stagione con il primo posto in Serie B a 82 punti, che significa promozione diretta in Serie A.

Dura solo un anno la permanenza in B del Sassuolo, che tra poche settimane dovrà iniziare a programmare il calciomercato estivo.

Il mercato è stato uno dei tanti temi trattatati da Giovanni Carnevali nel corso di un’intervista a Sky Sport.

L’amministratore delegato neroverde ha dichiarato: “Godiamoci questo grande campionato e questo risultato che siamo riusciti a ottenere, poi da domani incominceremo a pensare al futuro“.

Sassuolo, le parole di Carnevali sul futuro del Sassuolo e sul mercato

Carnevali ha parlato della promozione: “Serie A ottenuta grazie all’impegno di tutti, all’impegno dei giocatori, del mister e grazie alla nostra proprietà. Grazie al lavoro di tutti noi, che ci siamo messi a lavorare il giorno dopo la retrocessione, non pensando neanache a quello che è stato fatto, ma pensando a quello avremmo dovuto fare“.

Su Grosso e la proprietà: “Grosso? Sapevamo che poteva essere la pedina fondamentale. Noi il giorno dopo la retrocessione ci siamo trovati con lui per fare il programma della stagione. Avere una proprietà che ti dia un supporto di continuità e la cosa più importante“.

Le dichiarazioni di Carnevali

Innesti sul mercato? “Ce ne vogliono, assolutamente sì. La Serie A è molto complicata, soprattutto per una neopromossa. Per cui dovremo fare attenzione, facendo della nostra forza la progettualità. Abbiamo sempre cercato di lavorare in questo modo“.

Ha concluso: “Berardi e Laurienté restano? È presto per dirlo, quello che vogliamo fare è una squadra competitiva. Se vuoi fare una squadra per la Serie A, è chiaro che non devi rinunciare a due pedine importanti come loro“.