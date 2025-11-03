Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match tra Sassuolo e Genoa, valido per la decima giornata del campionato di Serie A

La decima giornata di Serie A si avvia verso il termine, con la gara tra Sassuolo e Genoa al Mapei Stadium.

I neroverdi vengono dal successo per 2-1 contro il Cagliari e si trovano al decimo posto a quota 13 punti, gli stessi di Atalanta e Torino.

Dall’altra parte, il Genoa affronta un momento molto delicato: in panchina ci saranno Murgita e Criscito, che sostituiscono ad interim Vieira, che ha lasciato il club rossoblù nei giorni scorsi.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idze, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo. Allenatore: Murgita

Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv e in streaming

Sassuolo-Genoa è in programma lunedì 3 novembre alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app DAZN.