Cos’è successo in un minuto durante il secondo tempo del match tra Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

In Sassuolo-Fiorentina non accennano a diminuire le emozioni. Dopo i tre gol nel primo tempo firmati da Mandragora, Volpato e Muharemovic all’inizio della ripresa era arrivato anche il quarto.

Dopo una bella giocata, Volpato aveva firmato la doppietta personale portando i neroverdi sul 3-1 ma Pairetto ha annullato tutto e il VAR ha confermato.

Il centrocampista italiano si era infatti liberato fallosamente di Parisi, caduto a terra dopo il contatto. Disperazione sul volto di Volpato e, soprattutto, per Grosso.

L’allenatore del Sassuolo non ha gradito per niente la decisione arbitrale e ha protestato a lungo addirittura con salti. Inevitabile la decisione di estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti da parte del direttore di gara.