Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni scelte da Grosso e Vanoli per Sassuolo-Fiorentina, sfida che apre la 14ª giornata di Serie A

Archiviato il “turno infrasettimanale” di Coppa Italia, riparte la Serie A con la 14ª giornata. Ad aprire il turno – ricco di scontri diretti e di big match – saranno due delle sorprese principali di questa prima parte di stagione.

Il Sassuolo in positivo, visti i 17 punti raccolti fino a questo momento anche con successi importanti, come quello in casa dell’Atalanta. I neroverdi hanno perso nell’ultima sfida contro il Como e vogliono ora ripartire.

La Fiorentina, invece, in negativo. La viola è ancora in attesa di trovare il primo successo in questo campionato, e intanto occupa l’ultima casella della classifica insieme al Verona. Non fare punti neanche oggi complicherebbe ulteriormente la situazione per la squadra di Vanoli.

A poco più di un’ora dal match, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté; Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Cheddira, Fadera, Moro, Koulibaly, Odendthal, Lipani, Iannoni, Pierini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean; Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi-Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.

