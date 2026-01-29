Sassuolo, è fatta per l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina
Sassuolo, è fatta per l’arrivo di M’Bala Nzola dalla Fiorentina
Il Sassuolo chiude definitivamente per l’arrivo di M’Bala Nzola: l’attaccante angolano, dopo l’esperienza al Pisa nella prima parte di stagione, nel quale ha collezionato 3 gol in 16 presenze, è pronto a unirsi alla squadra di Fabio Grosso.
L’ex giocatore dello Spezia, andrà di fatto a sostituite Walid Cheddira, partito in direzione Lecce.
Il giocatore è atteso domani a Reggio Emilia, per la firma e le visite mediche di rito.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO