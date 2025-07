Sassuolo, operazione in chiusura per Koné del Marsiglia e Fadera del Como

Le novità sul mercato in entrata del Sassuolo

Il Sassuolo si prepara a chiudere altri due nuovi innesti di questo calciomercato estivo.

Dopo aver portato in neroverde dal Torino il difensore polacco Sebastian Walukiewicz, il club è in chiusura anche per altri due giocatori.

Si tratta infatti di Alieu Fadera – come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi – e di Ismaël Koné, centrocampista canadese di proprietà del Marsiglia che nella passata stagione ha vestito la maglia del Rennes in prestito.

L’arrivo del canadese testimonia il grande lavoro del ds neroverde Francesco Palmieri, che ha così anticipato la concorrenza di diversi club in Europa che si erano interessati al centrocampista classe 2002.

Entrambi i giocatori arriveranno al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.