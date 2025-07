Il Sassuolo al lavoro per definire Fadera. I neroverdi spingono anche per Engelhardt

Il Sassuolo lavora per due giocatori del Como. I neroverdi vogliono definire Alieu Fadera e spingono per Engelhardt

Il Sassuolo punta a rinforzarsi per ottenere la salvezza in Serie A. I neroverdi sono al lavoro per assicurarsi due giocatori del Como. Il primo è Alieu Fadera. Il club emiliano vuole definire la trattativa per l’esterno nella giornata di domani.

Il gambiano non è l’unico giocatore del Como che piace al Sassuolo. Il club neroverde spinge anche per Yannik Engelhardt, difensore tedesco classe 2001.

Nella stagione da poco conclusa, Alieu Fadera ha totalizzato 28 presenze, 1 gol e 4 assist. Engelhardt ha terminato la sua prima stagione in Serie A con 26 gettoni e una rete.