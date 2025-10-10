Sassuolo, il ds Palmieri: “Muharemovic un gran colpo, diversi club ci hanno chiesto di lui”
Il direttore sportivo del Sassuolo Palmieri ha fatto il punto sull’avvio di stagione dei neroverdi
Il ritorno del Sassuolo in Serie A si è rivelato fin qui positivo. I neroverdi sono reduci da un buon avvio di stagione, con 9 punti in 6 partite e il nono posto in classifica.
La squadra ha subito cambiamenti in estate, un cambio di pedine necessario per affrontare al meglio il massimo campionato. Riguardo l’attuale condizione della squadra e il mercato estivo ha parlato il direttore sportivo del club Francesco Palmieri.
Intervistato a TCR, il ds neroverde ha esaltato due nuovi acquisti in difesa, Tarik Muharemovic e Jay Idzes. Il primo, classe 2003, è arrivato in estate dalla Juventus per meno di 4 milioni. Sul secondo, un centrale esperto, sono stati investiti 8 milioni di euro.
Due spese che finora hanno dato soddisfazioni all’allenatore grosso e ai tifosi del Sassuolo. Il direttore sportivo non si è espresso solo sui nuovi volti ma anche su chi, come Berardi, è un senatore del club. Ecco le parole del ds.
Palmieri: “L’obiettivo è la salvezza. Berardi è la nostra bandiera”
Francesco Palmieri ha esordito dicendo: “Restiamo consapevoli delle difficoltà ma lavoriamo con fiducia. Obiettivo? Mantenere la categoria“.
Il ds ha proseguito elogiando Domenico Berardi: “Un campione. Al di là del ruolo bandiera che ha è un ragazzo eccezionale innamorato del Sassuolo. Averlo con noi è fondamentale. Si sta allenando regolarmente dopo l’infortunio“.
“Muharemovic un gran colpo, Idzes è davvero forte”
Il direttore sportivo ha proseguito parlando di Muharemovic: “Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni. Sono diversi club ad averci chiesto di lui“.
Palmieri ha concluso con un commento su Idzes: “Abbiamo puntato su di lui perché è un centrale forte. Solo dopo abbiamo saputo del suo spessore mediatico e milioni di followers in Indonesia. Io quando posso compro giocatori forti e Jay è forte davvero“