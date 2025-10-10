Il direttore sportivo del Sassuolo Palmieri ha fatto il punto sull’avvio di stagione dei neroverdi

Il ritorno del Sassuolo in Serie A si è rivelato fin qui positivo. I neroverdi sono reduci da un buon avvio di stagione, con 9 punti in 6 partite e il nono posto in classifica.

La squadra ha subito cambiamenti in estate, un cambio di pedine necessario per affrontare al meglio il massimo campionato. Riguardo l’attuale condizione della squadra e il mercato estivo ha parlato il direttore sportivo del club Francesco Palmieri.

Intervistato a TCR, il ds neroverde ha esaltato due nuovi acquisti in difesa, Tarik Muharemovic e Jay Idzes. Il primo, classe 2003, è arrivato in estate dalla Juventus per meno di 4 milioni. Sul secondo, un centrale esperto, sono stati investiti 8 milioni di euro.

Due spese che finora hanno dato soddisfazioni all’allenatore grosso e ai tifosi del Sassuolo. Il direttore sportivo non si è espresso solo sui nuovi volti ma anche su chi, come Berardi, è un senatore del club. Ecco le parole del ds.

Palmieri: “L’obiettivo è la salvezza. Berardi è la nostra bandiera”

Francesco Palmieri ha esordito dicendo: “Restiamo consapevoli delle difficoltà ma lavoriamo con fiducia. Obiettivo? Mantenere la categoria“.

Il ds ha proseguito elogiando Domenico Berardi: “Un campione. Al di là del ruolo bandiera che ha è un ragazzo eccezionale innamorato del Sassuolo. Averlo con noi è fondamentale. Si sta allenando regolarmente dopo l’infortunio“.

“Muharemovic un gran colpo, Idzes è davvero forte”

Il direttore sportivo ha proseguito parlando di Muharemovic: “Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni. Sono diversi club ad averci chiesto di lui“.

Palmieri ha concluso con un commento su Idzes: “Abbiamo puntato su di lui perché è un centrale forte. Solo dopo abbiamo saputo del suo spessore mediatico e milioni di followers in Indonesia. Io quando posso compro giocatori forti e Jay è forte davvero“