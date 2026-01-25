Sassuolo-Cremonese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Grosso e Nicola per la sfida della 22esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Cremonese.
La domenica della 22esima giornata si apre con la sfida tra Sassuolo e Cremonese. L’appuntamento è fissato alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
I padroni di casa arrivano da un’altra sconfitta in campionato, in questo caso contro il Napoli di Antonio Conte.
Gli ospiti invece si presentano al match dopo il pareggio casalingo con il Verona.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Sassuolo e Cremonese.
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Moro, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: in attesa.
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
A disposizione: in attesa
Sassuolo-Cremonese, dove vedere in tv e streaming
La sfida tra Sassuolo e Cremonese, in programma domenica 25 gennaio alle 12.30, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.