Ordine, colpi di testa decisivi e un portiere che chiude la gara da migliore in campo. Il Catanzaro via dal “Mapei” con tre punti d’oro

Una serata da incorniciare per il Catanzaro di Fabio Caserta che, grazie alla straordinaria notte del portiere Mirko Pigliacelli (tra gli ex di turno) e al doppio colpo di testa vincente targato dall’ormai “solito” Biasci al 52′ e da Bonini al 90′, supera per 2-0 il Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e si regala un autentico colpo da playoff.

A pochi passi dalla conclusione della regular-season della Serie B infatti, la squadra giallorossa – in una notte in cui hanno vinto delle dirette concorrenti per i playoff come Palermo e Cesena, mentre ha perso terreno il Bari (sconfitto a Cittadella) – aveva assolutamente bisogno di un risultato positivo per poter fare un grande passo verso l’obiettivo, ormai vicino, degli spareggi promozione. Così è stato.

Merito dell’organizzazione messa in campo da parte della squadra di Fabio Caserta, fin da subito ordinata e lineare, senza creare troppi pericoli dalle parti di Satalino ma brava a pungere al momento giusto per poi difendersi dagli attacchi (a larghi tratti continui) del Sassuolo di Fabio Grosso.

Come accennato, alla squadra di Caserta è bastato un “doppio” colpo di testa per vincere sul campo della prima in classifica. Prima quello improvviso di Biasci che, al 52′ minuto, realizza il suo terzo gol consecutivo e si conferma come cruciale in un momento decisivo per la stagione dei calabresi. Poi, nel finale, quello di Bonini al primo minuto di recupero del secondo tempo. Nel mezzo tanto, tantissimo Sassuolo, sempre respinto dalla straordinaria notte di Mirko Pigliacelli, migliore in campo per distacco.

Al “Mapei” domina Pigliacelli. La sua prestazione “da playoff” per il Catanzaro

Una serata da incorniciare per Mirko Pigliacelli, portiere classe ’93 e tra gli ex della gara del “Mapei” di Reggio Emilia tra Sassuolo e Catanzaro. Nell’inatteso colpo da tre punti della squadra di Fabio Caserta sul campo della capolista (nella notte della premiazione per i neroverdi), c’è l’enorme merito del portiere romano, più e più volte protagonista nel respingere i lampi di Berardi e Laurienté su tutti.

La parata della giornata (e forse della stagione) però, l’ex di turno la compie al 79′ su un colpo di testa di Filippo Romagna. Un colpo di reni, un fulmine che toglie dalla porta quel che sembrava certo, l’1-1 del Sassuolo con il gol del suo leader difensivo. Niente da fare per i neroverdi, si resta sotto di 1-0 in attesa del recupero, quando Bonini (proprio di testa) chiuderà i conti in favore dei ragazzi di Fabio Caserta.

Lotta playoff, il punto a 90 minuti dalla fine

Con la vittoria di Reggio Emilia, il Catanzaro compie un deciso passo in avanti verso la qualificazione ai playoff di Serie B. Attualmente a 52 punti infatti, i calabresi sono adesso saldi al sesto posto in classifica.

Appena staccato e dietro di un punto il Palermo che, vincendo 2-0 al “Barbera” sul Frosinone, si ritrova adesso a 51 punti. Segue il Cesena a 50, mentre il Bari perde a Cittadella (3-1) e si allontana dalla corsa.