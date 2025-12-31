Sassuolo, mercato, Nazionale e tanto ancora nell’intervista di Giovanni Carnevali ai microfoni di Tuttosport.

Arrivati al 31 dicembre è tempo di bilanci e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non si sottrae all’analisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, Carnevali fa il punto su un anno che ha restituito ai neroverdi il massimo campionato dopo una sola stagione in Serie B, e su un presente che parla chiaro: nono posto in classifica dopo 17 giornate e un avvio di campionato che ha confermato l’ottimo lavoro svolto da Fabio Grosso fino a questo momento.

Il suo voto per il 2025 del Sassuolo: “Un bel 9. Per il percorso in Serie B, che è stato fantastico, ma anche per il buonissimo ritorno nella massima serie. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci sono tanti nuovi, ma siamo messi bene: siamo molto soddisfatti, in misura maggiore rispetto alla classifica e ai punti”.

Focus immediatamente spostato sul mercato, con Carnevali che porge l’attenzione su due ex neroverdi, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori: “Sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo”.

E sull’interessamento della Roma per Raspadori: “Lo prenderei, senza dubbio. Non so solo quanto l’Atletico Madrid sia disposto a lasciarlo andare facilmente. Non penso sia così semplice”.

L’ad del Sassuolo “ironizza” anche sulla questione Frattesi-Inter: “All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo gioca, noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)”.

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic? Non ha un prezzo. Vi dico chi ce l’ha chiesto”

Tornando all’attualità, Giovanni Carnevali apre il capitolo Muharemovic, difensore alla sua seconda stagione in neroverde. Il classe 2003, è uno dei nomi più caldi del prossimo mercato: “Non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto”.

Ed effettivamente, qualche club si è già fatto avanti: “Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic. Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà…”.

Sassuolo, Carnevali: “Mondiale? Me lo auguro. E su Gravina…”

Una volta archiviato il tema Sasasuolo, l’ad neroverde apre le porte alla Nazionale, e a quello che sarà il prossimo Mondiale del 2026: “Me lo auguro di cuore, ma non è facile, in Europa il livello si è alzato tanto anche in federazioni ‘minori'”.

E su Gravina: “Non penso sia il problema del nostro calcio. Per me non è un tema legato ai vertici, ora non ci dobbiamo nemmeno pensare. Ora dobbiamo andare al Mondiale, punto. Abbiamo vinto gli Europei anche grazie ad un giocatore del Sassuolo”.