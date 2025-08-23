Le parole di Carnevali poco prima di Sassuolo-Napoli

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in un’intervista ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio della partita valida per la prima giornata di Serie A contro il Napoli.

Carnevali si è soffermato prima di tutto sulla stagione che sarà: “Dovremo lottare per non retrocedere. Pensiamo a quello che dobbiamo fare quest’anno. Ce la metteremo tutta e siamo convinti di fare qualcosa di buono”.

Sul mercato e su Laurienté: “Quest’anno abbiamo fatto 6 acquisti. Nell’arco di qualche giorno arriverà ancora qualcuno. Il mercato è in evoluzione. Laurienté? La volontà è quella di tenerlo. Abbiamo un attacco importante che penso poche squadre di Serie A hanno”.