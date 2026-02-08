Sassuolo, Carnevali: “Troppe partite? Discorso riservato ai grandi club. D’accordo con De Rossi””

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter

Vola il Sassuolo di Fabio Grosso, che da neopromossa sta sorprendendo tutti in questo campionato. I neroverdi si trovano all’11° posto in classifica a 29 punti, e seppur non abbiano ancora definitivamente chiuso il discorso salvezza possono permettersi di guardare avanti in classifica – senza particolari preoccupazioni legati alle inseguitrici.

L’obiettivo degli emiliani è ora quello di vincere anche contro le big, magari a partire dalla sfida in programma oggi contro l’Inter.

A pochi minuti dal match, l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia il bello del calcio, mai nessuna partita debba essere considerata scontata. L’Inter è la più forte del campionato, ma quando giochi contro queste squadre si trovano delle energie in più”.

Di seguito le sue parole

Sassuolo, le parole di Carnevali

Sul mancato tutto esaurito: “Quando succedono queste cose ti dispiace. Si perde lo spirito del calcio, noi stessi aspettiamo queste partite contro le grandi squadre perché sarà un bel momento per tutti. Non è solo un danno economico, ma anche dal punto di vista dello spettacolo”.

Poi, ha continuato: “Non so se saremo in grado di risolvere queste problematiche. Si gioca troppo? Sono i grandi club a giocare troppo, ma sono anche gli stessi che hanno più disponibilità economica per farlo. È più rivolto alle grandi squadre questo discorso.

Carnevali (IMAGO)

Sulle parole di De Rossi: “Sul VAR bisognerà fare una riflessione, devo dar ragione a De Rossi, perché così si rischia di rovinare questo gioco”.

Nel suo intervento a DAZN, Carnevali ha parlato di Muharemovic: “Il calciomercato è appena terminato, per cui abbiamo avuto modo di parlare con tante squadre. Muharemovic per il momento che ha avuto delle richieste, non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto in confronto della Juventus perché abbiamo soltanto una percentuale che dovremo dare a loro quando venderemo il giocatore. Oggi il pensiero unico che abbiamo è che possa crescere, sappiamo che ha delle qualità importanti. Essendo giovane dobbiamo dargli tempo per esprimersi al meglio delle sue possibilità”.