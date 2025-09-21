Sassuolo, Carnevali: “Matic deve darci una mano a crescere. Siamo convinti di poter fare qualcosa di buono”

Giovanni Carnevali, ad Sassuolo

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a pochi minuti dalla partita contro l’Inter

La domenica di Serie A si chiude con una partita molto interessante, che vede il Sassuolo fare visita all’Inter. I neroverdi puntano a ribaltare i pronostici uscendo da San Siro con almeno un punto, in modo da dare continuità alla vittoria arrivata contro la Lazio.

Lo ha confermato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita.

Il dirigente degli emiliani ha dichiarato: “Sappiamo benissimo che sarà un campionato duro. Abbiamo sempre cercato di giocare in un certo modo, ultimamente abbiamo cambiato inserendo qualche giocatore con esperienza perché al di là dell’aspetto tattico c’è un discorso di mentalità”.

Sulla trattativa che ha portato Matic in Italia, Carnevali ha affermato: “È stato molto semplice con lui. Quando ci siamo incontrati gli abbiamo spiegato i nostri progetti, lui ci deve dare una mano a crescere e a far crescere i nostri giovani. In pochi minuti siamo riusciti a chiudere l’accordo con lui”.

Le parole di Carnevali

E infine, il dirigente neroverde ha anche commentato i movimenti effettuati a centrocampo: “Veniamo da un campionato di Serie B, avevamo giocatori bravi e giovani e sapevamo benissimo che avremmo dovuto rinforzare la squadra. Siamo partiti dal centrocampo perché in attacco eravamo già a posto, credo che nel complesso abbiamo cercato di dare a Grosso una squadra non solo di esperienza ma di fisicità partendo dal centrocampo. Andiamo avanti e cerchiamo di lavorare con questi ragazzi convinti che possiamo ancora crescere e fare qualcosa di buono”.