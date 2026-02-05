L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato neroverde e dell’imminente sfida con l’Inter

A pochi giorni dalla fine del mercato, Giovanni Carnevali ha commentato così le mosse del Sassuolo: “Abbiamo concluso tante operazioni e siamo davvero molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, dando a mister Grosso delle soluzioni in più e sistemando dei ruoli in cui eravamo più carenti“.

L’ad neroverde ha citato l’operazione Pedro Felipe, paragonandolo a Tarik Muharemovic, che era arrivato proprio dalla Juventus nel 2024, ma non solo.

Su Bakola, talento classe 2007 chiuso proprio a fine mercato, Carnevali si è espresso così: “Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è sicuramente un bel colpo per il presente ma soprattutto per il futuro“.

L’amministratore delegato del Sassuolo ha anche mandato un messaggio all’Inter, prossimo avversario in campionato: di seguito le sue parole.

Le parole di Carnevali verso Sassuolo-Inter

Sulla gara contro i nerazzurri si è espresso così: “L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli“.

Ha poi concluso: “Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. Non sempre nel calcio vince la più forte: daremo del nostro meglio per provare a fare un altro scherzetto (ride, ndr)”.