Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non partirà a gennaio. Puntiamo sui giovani”

L’amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Da Muharemovic a Raspadori, ecco le sue parole

“Muharemovic non partirà sicuramente a gennaio. Lo terremo almeno fino alla fine del campionato”. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali fa chiarezza sul mercato.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma, l’ad neroverde ha analizzato la stagione della squadra: “Abbiamo fatto pochi punti in queste 5 partite, ma ci sta quando giochi contro squadre forti. Dobbiamo tenere conto che abbiamo 23 punti e questa cosa ci soddisfa. Nella giornata di oggi ci mancheranno pedine fondamentali ma dobbiamo guardare avanti ed essere consapevoli dei giocatori che abbiamo”

Carnevali ha esaltato Nemanja Matic: “È un campione sotto tutti gli aspetti, al di là del giocatore. Aiuta tutti, i ragazzi nello spogliatoio. Penso che sia uno dei migliori acquisti degli ultimi anni”

L’uomo mercato del Sassuolo ha commentato anche le voci su Tarek Muharemovic. L’ad ha blindato, almeno per questa finestra di mercato, il giocatore: “Non partirà sicuramente a gennaio. Lo terremo almeno fino alla fine del campionato. La nostra filosofia è puntare sui ragazzi giovani e valorizzarli. Continueremo a farlo, se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questa fase di mercato lo faremo”

Raspadori alla Roma? Con Giacomo ci lega un rapporto speciale. Nella Roma può essere una pedina importante. C’è un legame special e se volesse venire a Roma farebbe bene perché è una grande squadra