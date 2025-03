Le parole dell’amministratore delegato neroverde sul futuro del calciatore, ormai simbolo del club

Domenico Berardi si sta rivelando decisivo nel percorso del Sassuolo in Serie B.

Rientrato in autunno, il numero 10 neroverde, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ha contribuito in 20 partite in campionato con quattro gol e dodici assist.

L’ultimo, ha permesso a Luca Moro di decidere la sfida al vertice del campionato contro il Pisa nell’ultimo turno.

Intervistato ai microfoni del portale socialmediasoccer.com, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Berardi.

Carnevali sul futuro di Berardi

A Giovanni Carnevali l’ipotesi di un posto societario per Berardi al Sassuolo, al termine della carriera del classe 1994.

Questa la risposta del dirigente: “Questo è un pensiero che affronteremo un po’ più avanti. Domenico è un giocatore importantissimo e di grandissima qualità. Il futuro post carriera agonistica lo decideremo insieme. Lo abbiamo sempre fatto, anche con altri ragazzi che negli anni hanno giocato per il nostro club. Basti pensare a Magnanelli, a cui subito abbiamo dato l’opportunità di entrare a far dello staff tecnico“.