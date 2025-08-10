Fali Candé è un nuovo giocatore del Sasuolo: l’annuncio del club neroverde

Il Sassuolo rinforza la difesa. I neroverdi hanno ufficializzato l’arrivo di Fali Candé dal Venezia. Il classe 1998 sarà un giocatore prezioso per l’allenatore Fabio Grosso, a caccia della permanenza in Serie A dopo la promozione della scorsa stagione.

Nonostante la retrocessione, la stagione di Candé a Venezia è stata buona. Il giocatore della Guinea-Bissau ha concluso lo scorso campionato con 17 presenze, 1 gol e 1 assist.

Di seguito il comunicato del Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Fali Candé (difensore, 1998)“.

Il Sassuolo blinda la difesa con due acquisti dal Venezia. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri il club neroverde ha ufficializzato l’acquisto di Jay Idzes.