Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Berardi fino al 2029

Il Sassuolo annuncia il rinnovo di Domenico Berardi: in neroverde da quattordici anni, l’esterno ha prolungato fino al 2029

Domenico Berardi e il Sassuolo continuano insieme. L’esterno ha rinnovato il suo contratto con il club neroverde fino al 2029.

Protagonista anche nella promozione in Serie A, Berardi veste la maglia del Sassuolo da quattordici anni, e ha vissuto diversi momenti importanti del club.

Pochi giorni fa, contro il Catanzaro, aveva festeggiato le 400 presenze con i neroverdi. Adesso per lui il rinnovo per altri quattro anni, con una nuova stagione in A alle porte.

“Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia” ha esordito l’esterno dopo il rinnovo.

Il comunicato del Sassuolo

“L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029. Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano“.

“Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi. Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi“.

Sassuolo, le parole di Berardi dopo il rinnovo

L’esterno ha parlato del suo legame con i neroverdi: “La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi“.

Anche l’ad Carnevali ha commentato il rinnovo di Berardi: “Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo“.