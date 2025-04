Sassuolo, Berardi: “Abbiamo riportato il club dove merita”

Le parole di Domenico Berardi, fresco di promozione in Serie A con il suo Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport

Fresco di promozione in Serie A con la maglia del suo Sassuolo, la bandiera neroverde Domenico Berardi si è raccontata in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

La squadra neroverde ha conquistato la promozione nell’ultimo turno di campionato, grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova e alla vittoria a Modena.

Ora, solo una formalità terminare il campionato, con il primo posto attualmente in cassaforte a +9 dal Pisa al secondo posto.

Berardi ha parlato della stagione, ancora in corso: di seguito le due parole.

Sassuolo, Berardi: “Ho passato mesi difficili, ne siamo usciti insieme”

Sull’anno scorso: “L’anno scorso non è stata una bella annata sia per me che per la squadra. Siamo retrocessi e si è messo tutto in salita. Abbiamo cercato di riportare il Sassuolo dove merita, ora siamo in Serie A e siamo tutti contenti. Infortunio? Sono stati mesi duri e difficili, l’infortunio è stato bruttissimo. Ne sono uscito ancora più forte. Abbiamo lavorato duro e ora abbiamo conquistato quello che volevamo”.



Berardi ha passato gran parte della sua vita a Sassuolo: “Sono tanti anni vissuti qua a Sassuolo, che è casa per me. Mi hanno trattato come un figlio, sono passati 12 anni. Ero un ragazzino, ora sono un padre, sono diventato uomo. Ho fatto degli errori in passato, dove ho avuto degli atteggiamenti meno carini. Devo molto alla società, ai mister e ai compagni”.

Fabio Grosso è stato determinante: “Il mister si è calato nelle vesti alla grande, ha portato tanta spensieratezza e voglia di fare. Ci siamo trovati tutti benissimo, perché anche a livello di gestione del gruppo è stato top. Ha portato idee di gioco che ci hanno reso tutti partecipi, anche chi ha giocato poco. Il gruppo fa la differenza”.



Sulla Nazionale: “Nazionale? L’azzurro c’è sempre stato e ci sarà. Sto cercando di recuperare al meglio. Alla maglia azzurra non si potrà mai dire di no. Il Sassuolo è un club piccolo, ma di una azienda importante. È una famiglia più che un club”.