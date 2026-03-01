Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le scelte di Grosso e Palladino sui 22 titolari che scenderanno in campo per Sassuolo-Atalanta
Sassuolo e Atalanta stanno per darsi sfida al “Mapei Stadium”, per il match valido la ventisettesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 15:00.
La squadra di Fabio Grosso è reduce da due vittorie di fila in campionato: alla Dacia Arena per 1-2 contro l’Udinese, e poi in casa contro il Verona per 3-0.
Anche i nerazzurri si trovano in un ottimo momento della loro stagione: la formazione di Palladino infatti viene da 4 successi consecutivi in Serie A, ai quali si aggiunge l’incredibile serata di Champions del “Gewiss Stadium” nella vittoria per 4-1 contro il Borussia Dortmund.
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo e Atalanta.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Coulibaly, Muharemovic, Idzes; Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv e streaming
La partita tra Sassuolo e Atalanta, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 1° marzo, con calcio d’inizio alle 15:00.
Sarà possibile vederla in diretta esclusiva su DAZN, oltre che sul canale 214 di Sky per tutti gli abbonati all’offerta “Zona DAZN“.