Sassuolo, entra in campo e si infortuna: la partita di Fadera dura 6 minuti
Pomeriggio sfortunatissimo per Alieu Fadera: la sua partita contro l’Atalanta dura solo 6 minuti
Entra dalla panchina sostituendo Laurienté al 73esimo, ma dopo soli 6 minuti si infortuna a seguito di uno scontro aereo con Kolasinac.
Pomeriggio molto sfortunato per l’esterno sinistro ex Como, costretto ad abbandonare il campo pochi minuti dopo aver iniziato la gara.
Fabio Grosso ha così dovuto effettuare una sostituzione obbligatoria, mandando in campo Edoardo Iannoni.
Il classe 2001 ex Salernitana e Perugia è alla tredicesima presenza nella sua prima stagione in Serie A.