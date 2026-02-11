Le parole del responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori prima della gara contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Bologna ospita la Lazio per un posto in semifinale, dove la vincente affronterà l’Atalanta di Palladino.

Prima della gara, Giovanni Sartori ha esordito così a Sport Mediaset: “Effettivamente è un momento particolare. L’unica medicina per questi casi è la vittoria. Siamo i detentori e nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto in Italia e in Europa. Proviamo a vincere per cambiare il vento in poppa“.

Il responsabile dell’area tecnica del Bologna ha proseguito parlando dei rinnovi: “Non è un problema. Con qualcuno stiamo andando avanti e qualcuno no. Non penso sia la causa di questa mancanza di vittorie“.

Infine ha concluso: “Serve un po’ di fortuna che ci assista. Serve che qualcuno, anche a partire da me magari, dia qualcosina in più a livello di attenzione. Purtroppo abbiamo subito qualche torto. Dobbiamo riuscire a fare meglio proprio in vista di questi 20 giorni di cui parlavo“.