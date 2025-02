Giovanni Sartori continuerà a essere il responsabile dell’area tecnica del Bologna: è arrivato il rinnovo fino al 30 giugno 2027

Il Bologna non perderà uno dei suoi uomini di punta. Giovanni Sartori, infatti, ha rinnovato il contratto.

Il responsabile dell’area tecnica rossoblù ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2027.

Lo ha annunciato lo stesso Bologna sui suoi canali ufficiali e non è mancato il commento del presidente Joey Saputo.

“Il prolungamento del contratto di Giovanni Sartori assicura continuità a un progetto tecnico che in questi anni ci ha consentito di raggiungere risultati eccellenti. Sono contento di proseguire il rapporto di collaborazione con un dirigente che in tutto l’arco della sua carriera ha dimostrato grandi competenze e capacità e che si è calato perfettamente nella realtà del nostro club e della città”, si legge nel comunicato ufficiale.

Sartori rinnova con il Bologna: è ufficiale

Ecco la nota del Bologna. “Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori fino al 30 giugno 2027”.

Oltre a quelle del presidente Saputo, sono arrivate le parole anche dell’amministratore delegato Claudio Fenucci: “Questo rinnovo si inserisce nel piano di organizzazione e programmazione della società volto a mantenere la squadra ad alti livelli di competitività. Il lavoro di Giovanni e di tutta la struttura sportiva ci ha permesso di fare quel salto di qualità che era nelle nostre ambizioni. Conosco Giovanni da sempre e in questi due anni e mezzo si è creato con lui e con i suoi collaboratori un gratificante rapporto umano”.

Infine, ecco il commento di Giovanni Sartori: “Sono molto felice e onorato di proseguire il mio lavoro qui a Bologna. Per me è la realizzazione di un desiderio e rappresenta la volontà di continuare un percorso. In questi due anni e mezzo ho potuto seguire un progetto che ci sta dando soddisfazioni con il supporto costante di ogni componente del club. Desidero ringraziare il Presidente Joey Saputo per la fiducia che mi ha concesso, l’AD Claudio Fenucci e tutti i dipendenti e i collaboratori del Bologna con cui abbiamo formato una squadra unita e affiatata. Voglio inoltre ringraziare la città di Bologna e tutti i tifosi che fin dal primo giorno mi hanno accolto con affetto, dimostrandomi fiducia e stima e facendomi sempre sentire a casa. Forza Bologna!”.

--> --> -->-->