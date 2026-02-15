Le parole del dirigente del Bologna, Giovanni Sartori, nell’intervista pre partita a pochi minuti dalla gara contro il Torino

Pochi minuti all’inizio della gara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Torino di Marco Baroni, in programma per oggi alle 18:00.

I rossoblù arrivano alla gara dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Gli uomini di Italiano, invece, in campionato sono usciti sconfitti nell’ultima giornata contro il Parma di Carlos Cuesta.

Il Responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Torino.

Bologna, l’intervista pre partita di Sartori

Sartori ha cominciato l’intervista parlando del momento dei rossoblù: “Bisogna provare a uscire da questo periodo. Se avessimo una ricetta l’avremmo usata per uscire da questo periodo altalenante. Siamo fiduciosi e speriamo di uscirne“.

Il dirigente del Bologna ha commentato l’attuale calcio italiano e le decisioni arbitrali che hanno fatto discutere: “Un po’ di preoccupazione c’è. Se pensi al mondo arbitrale ieri c’è stato un episodio che ha fatto discutere. In Nazionale dobbiamo ancora andare al Mondiale. Siamo in difficoltà un po’ come il Bologna“.

Sartori ha proseguito facendo chiarezza sulla posizione di Vincenzo Italiano: “Non ha nessun problema, abbiamo immensa fiducia e continueremo con lui“.

Il Responsabile dell’area tecnica ha concluso dicendo: “Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6/7 giocatori in scadenza e giocano bene. Il nostro periodo complicato sembra che sia legato ai rinnovi di Orsolini, Lucumi e Freuler. Non sono problemi, noi dobbiamo fare i risultati. I contratti non centrano niente con il nostro periodo fino ad oggi“.