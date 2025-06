Lazio, Sarri: “Fermo un anno per motivi personali. Il cuore mi ha detto di tornare qui”

L’intervista dell’allenatore della Lazio in esclusiva a Sky Sport

La Lazio, l’addio, un anno lontano dal calcio e ora una nuova avventura sempre in biancoceleste. “Sono stato fermo un anno per tantissimi motivi e sinceramente nei primi sei o sette mesi del calcio non mi interessava niente, per problematiche mie personali che andavano molto oltre il calcio. Poi uno torna alla vita normale, come è giusto che sia, e nonostante le difficoltà ricomincia a ripensare la propria vita e di conseguenza alla propria attività”.

Con grande emozione, Maurizio Sarri ha raccontato in esclusiva a Sky Sport il suo stato d’animo e i motivi che l’hanno spinto a rimettersi in gioco. “Sono tornato alla Lazio perché è un ambiente a cui voglio molto bene. Ho avuto un buon rapporto con tutti, è un ambiente dal quale mi sono sentito apprezzato, mi hanno voluto bene e quindi ci torno volentieri anche per questo motivo. Non c’è tanta logica materiale nella mia scelta, perché io alla Lazio sono arrivato secondo e le possibilità di fare meglio sono bassissime. Quest’anno avevo la fortuna di poter fare anche altre scelte, però il cuore mi ha detto di tornare lì”.

Un tifo e una piazza che Sarri si porta nel cuore. “Non lo so, è un ritorno di affetto nei confronti di tutti, tifoseria compresa, e si possono aspettare che faccia il mio lavoro con affetto e amore, ma per i risultati non lo so. Sono tanti anni che la Lazio cerca un salto di qualità a livello di risultati e sono tanti anni che non riesce. Vuol dire che qualche problematica c’è, ma mi sembra che nel calcio italiano in questo momento le problematiche ci siano per tutti. Speriamo che sia il ciclo buono per fare il salto di qualità”.

Ma cosa significa per Sarri vivere quotidianamente la ‘lazialità’? “Si tratta di un qualcosa di cui da fuori non ti rendi conto. Io per tanti anni ho visto la Lazio da fuori e non avrei mai immaginato quello che rappresenta. Solo quando ti trovi dentro ti rendi conto di cosa sia la lazialità, è proprio forte. Il 90% dei tifosi laziali è gente che ha la Lazio nell’anima, al limite della follia”.