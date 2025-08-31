Lazio, Sarri: “Tornare qui l’ho vissuto con emozione”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria in casa contro il Verona di Paolo Zanetti

Si chiude con una vittoria il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio all’Olimpico. I biancocelesti, infatti, hanno battuto 4-0 il Verona di Paolo Zanetti.

A deciderla i gol di Guendouzi, Zaccagni e Castellanos nel primo tempo e la rete nella seconda frazione di Dia.

Gli uomini di Maurizio Sarri trovano anche la prima vittoria in questo campionato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como alla 1ª giornata.

Proprio Maurizio Sarri nel post partita ha commentato la vittoria della sua Lazio contro il Verona di Zanetti.

Lazio, l’intervista post partita di Sarri

Sarri ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Stasera la squadra ha avuto una motivazione forte, bisogna considerare che siamo ad agosto quindi pensiamo a lavorare e a crescere”.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato: “Tornare qui l’ho vissuto con emozione, durante la gara però il primo pensiero era portare una vittoria a casa. Il mio pensiero era rivolto a questo a dare ai tifosi una soddisfazione“.

“Castellanos? Ha in canna qualche gol in più rispetto a quelli fatti l’anno scorso “: le parole di Sarri

L’ex Chelsea si è poi soffermato sulla prestazione di Castellanos: “Castellanos ha determinati colpi, è il motivo per cui dico che fa solo gol belli, ha in canna qualche gol in più rispetto a quelli fatti l’anno scorso“.

Per concludere Sarri ha parlato della situazione del calciomercato della Lazio: “La mia posizione è di assoluta ignoranza riguardo questi regolamenti, è l’ultima cosa che vorrei studiare la finanza sportiva quindi chiederei alla società“.