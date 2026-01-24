Lazio, Sarri: “L’amore che sto ricevendo è incredibile. Ridimensionamento? Al momento sì”

Le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio contro il Lecce

La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa del Lecce: al Via del Mare è la squadra di Eusebio Di Francesco ad andare più vicina a sbloccare il match.

I biancocelesti ci provano con qualche iniziativa pericolosa sul finale, ma la squadra di casa difende il risultato e porta a casa un punto importante in ottica salvezza.

Al termine della gara, Maurizio Sarri ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Lazio, le parole di Sarri

L’allenatore dei biancocelesti ha esordito: “La Lazio ha una grande storia, da fuori non si può capire. C’è un amore incondizionato, i tifosi me lo stanno dando. Ridimensionamento? Fino a questo momento sì, facciamo i conti alla fine. La società dice che vuole fare una squadra giovane, con giocatori di valore. A me dell’anagrafe non interessa, basta che ci sia qualità. La squadra stasera ha fatto quello che poteva, dal punto di vista dell’applicazione tattica non ho molto da dirgli. Abbiamo sprecato nel primo tempo qualche pallone, poi nel secondo abbiamo sbagliato un po’ meno. Siamo spariti di nuovo negli ultimi 25 metri”.

Sugli attaccanti: “Dia non ha fatto male i primi minuti. Poi non gli sono arrivati palloni puliti. Ratkov mi è parso in crescita rispetto a quando è arrivato, così come Taylor. Abbiamo degli attaccanti che stanno facendo fatica a trovare le soluzioni di gioco giuste, ma magari non è nemmeno colpa loro”.

Infine, sulla stagione: “Non so che direzione stiamo prendendo, al momento. Nei prossimi giorni potrei essere smentito, bisogna aspettare”.