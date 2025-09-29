Lazio, Sarri: “Ho accettato di tornare con altre condizioni. Tirarmi indietro mi sembrava un tradimento”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Genoa di Vieira

Finisce 3-0 per la Lazio il posticipo del lunedì sera. Gli uomini di Sarri grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni hanno superato il Genoa di Vieira.

I biancocelesti arrivavano alla gara dopo la sconfitta nel derby contro la Roma per 1-0 con il gol di Lorenzo Pellegrini.

Più in generale gli uomini di Sarri nelle prime 4 avevano vinto solamente una gara perdendo le alte tre.

Al termine della gara a commentare la prova della sua Lazio contro il Genoa è stato Maurizio Sarri.

Lazio, l’intervista post partita di Sarri

Sarri ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Se si scende in campo con questa convinzione e questa determinazione si può giocare in qualsiasi modo. Non penso che la variabile sia il sistema di gioco. Fa piacere che in una settimana piena di difficoltà i ragazzi hanno fatto questa prestazione“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato soffermandosi sui primi mesi in biancoceleste: “Io avevo accettato di tornare qui con altre condizioni ma poi sono venute fuori queste. Mi sembrava un tradimento tirarmi indietro soprattutto nei confronti dei tifosi che anche stasera erano numerosi“.

“Basic? Per lui non era una serata semplice ma ha fatto piacere la risposta”: le parole di Sarri

L’ex Chelsea si è anche espresso sulla prestazione di Basic: “Io con Basic ho parlato chiaro il 31 agosto. Io lo consideravo in rosa nonostante rimanesse inizialmente fuori lista. Si è sempre allenato con noi con grande continuità e impegno. Per lui non era una serata semplice ma mi ha fatto piacere la risposta“.

Sarri ha concluso l’intervista parlando di cosa si prova dopo aver perso il derby: “Credo che dipenda molto dal rapporto che sente con il popolo della Lazio. Io sono convinto che per me è dura. Penso che più di me sia difficile, la mia settimana è stata davvero complicata“.