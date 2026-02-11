Le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Bologna di Italiano

Finisce ai rigori il quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna. Dopo l’1-1 nei 90 minuti, i biancocelesti si impongono sui rossoblù passando al turno successivo in cui troveranno l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Un gol per tempo tra Bologna e Lazio, in una partita senza troppe emozioni. La sblocca Castro di testa da calcio d’angolo al 30′, mentre per la Lazio segna Noslin all’inizio del secondo tempo. L’attaccante olandese era subentrato poco prima dell’intervallo al posto di Pedro, uscito per infortunio alla caviglia. La partita si è poi conclusa ai calci di rigori, in cui la Lazio si è dimostrata molto più precisa degli avversari. Il penalty decisivo è stato segnato dal neoacquisto Kenneth Taylor.

La Lazio arrivava alla gara dopo aver eliminato il Milan agli ottavi nella sfida di dicembre e dopo il pareggio convincente per 2-2 contro la Juve nell’ultimo turno del campionato.

Al temine della gara Maurizio Sarri ha commentato la prova della sua Lazio contro il Bologna di Vincenzo Italiano nell’intervista post partita.

Lazio, l’intervista post partita di Sarri

Sarri ha cominciato l’intervista parlando del periodo della sua Lazio “Sono 3 o 4 mesi che stiamo facendo bene, abbiamo solo qualche difficoltà a vincere in casa. Sono contento per i miei giocatori che sono andati dal dischetto con una lucidità invidiabile. Sono contento anche per i laziali ma il percorso in Coppa Italia è ancora lungo“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato soffermandosi su Romagnoli: “Per noi è un giocatore importante. Oltre al rendimento individuale è lui che ha in mano la nostra difesa“.

“Maldini ha grandi qualità tecniche e fisiche”: le parole di Sarri

L’allenatore biancoceleste si è espresso anche su Maldini: “Se riesce a fare dei passi in avanti può fare quel ruolo. Noi in questa partita volevamo un attaccante che venisse fuori. Maldini ha delle qualità importanti dal punto di vista tecnico e fisico. Non riesce a sfruttarle al 100% ma io ho speranza“.

Sarri è poi tornato sulla sua squadra: “Questa squadra dà gusto perché hai sensazione di aver creato un gruppo vero: gente con la stessa mentalità. Il merito non è nemmeno dell’allenatore ma dei ragazzi. Tutte le difficoltà vissute in questa stagione ci hanno portato ad avere un gruppo molto unito“. E poi ha concluso su Pedro: “È ancora in ospedale ma una prima analisi sembra aver escluso fratture“.