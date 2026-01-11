Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Hellas Verona-Lazio

La Lazio vuole tornare alla vittoria dopo quasi un mese: l’ultimo successo di Zaccagni e compagni risale al 13 dicembre, con il Parma. Dopo quel momento sono arrivati tre pareggi e una sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri. Tra le novità per i biancocelesti c’è Kenneth Taylor, arrivato da pochi giorni e schierato subito da titolare per la sfida contro l’Hellas Verona: “È la prima volta in carriera che metto dentro un giocatore dopo un allenamento. Questo dà l’idea delle nostre difficoltà“.

Sull’ex centrocampista dell’Ajax, invece, l’allenatore della Lazio ha dichiarato: “Ieri abbiamo fatto solo un allenamento, non c’erano grandissime indicazioni. C’è la necessità e quindi va dentro. È un giocatore che conosco parzialmente, spero si possa innalzare il livello tecnico“.

Nonostante il mercato, Sarri mantiene chiare le sue ambizioni: “Gli obiettivi ce li ho ben delineati in mente, quello di costruire un gruppo e con un paio di innesti diventi una squadra di livello superiore. La cosa che ti sconcerta un po’ alla Lazio è che tutti gli anni c’è l’impressione che sia l’anno zero, quindi è un po’ più difficile“.