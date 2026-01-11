Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, Sarri: “Taylor titolare? Dà l’idea delle nostre difficoltà. Tutti gli anni c’è l’impressione che sia l’anno zero”

Redazione 11 Gennaio 2026
Maurizio Sarri (IMAGO)
Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Hellas Verona-Lazio

La Lazio vuole tornare alla vittoria dopo quasi un mese: l’ultimo successo di Zaccagni e compagni risale al 13 dicembre, con il Parma. Dopo quel momento sono arrivati tre pareggi e una sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri. Tra le novità per i biancocelesti c’è Kenneth Taylor, arrivato da pochi giorni e schierato subito da titolare per la sfida contro l’Hellas Verona: “È la prima volta in carriera che metto dentro un giocatore dopo un allenamento. Questo dà l’idea delle nostre difficoltà“.

Sull’ex centrocampista dell’Ajax, invece, l’allenatore della Lazio ha dichiarato: “Ieri abbiamo fatto solo un allenamento, non c’erano grandissime indicazioni. C’è la necessità e quindi va dentro. È un giocatore che conosco parzialmente, spero si possa innalzare il livello tecnico“.

Nonostante il mercato, Sarri mantiene chiare le sue ambizioni: “Gli obiettivi ce li ho ben delineati in mente, quello di costruire un gruppo e con un paio di innesti diventi una squadra di livello superiore. La cosa che ti sconcerta un po’ alla Lazio è che tutti gli anni c’è l’impressione che sia l’anno zero, quindi è un po’ più difficile“.